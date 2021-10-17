«Хотел бы ему другой творческой судьбы»: Александр Малинин недоволен карьерой старшего сына

Как отметил музыкант, Никите стоит подумать над тем, чтобы петь романсы.

Певец Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что не совсем доволен тем, как складывается творческая карьера его старшего сына Никиты.

«Я не совсем доволен тем, как у Никиты складывается судьба. Он пишет клубную и танцевальную музыку. Работает на концертах. Парень состоялся. Хотя я бы, конечно, хотел ему немного другой творческой судьбы. Может быть, петь романсы. Ну может он и начнет». Александр Малинин

Кроме того, Александр Малинин отметил, что наследник сам зарабатывает себе на жизнь.

«Сын Никита уже давно не берет у меня деньги. С тех пор, как вырос из коротких штанишек», — заявил Александр Малинин.

Напомним, что сын Никита появился у Александра Малинина в первом браке. В этом году наследнику исполнилось уже сорок лет.

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