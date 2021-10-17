«Верховая езда и стендовая стрельба»: Устинья Малинина рассказала, как проходят ее выходные в Англии

Дочь Александра Малинина проводит осенний уикенд вместе с друзьями на свежем воздухе.

Певица Устинья Малинина разметила в личном микроблоге фотографии с уроков верховой езды и стрельбища.

Блондинка показала, что отлично владеет не только своим голосом, но и оружием. Модная Малинина в трикотажном костюме с утепленным жилетом завершила образ для прогулки в выходной бейсболкой защитного цвета и солнечными очками.

Устинья позировала с ружьем. Дочь Эммы и Александра Малининых отметила, что увлеклась стендовой стрельбой.

Ранее Малинина уже показывала, как катается на лошадях. Устинья чувствует себя в седле очень уверенно и прекрасно ладит с животными.

«Верховая езда и стендовая стрельба… Наши выходные в Англии», – поделилась Устинья.

«К вашим всем талантам прибавится и этот», «Куколка! Молодец!», «А мне нравится ваш стиль в одежде», – восхитились Малининой ее поклонники.

Напомним, ранее Устинья Малинина рассказала о своей жизни в Лондоне. Знаменитость отметила, что в Великобритании ей сложнее дается учеба, чем в России.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.