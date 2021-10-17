«Верховая езда и стендовая стрельба»: Устинья Малинина рассказала, как проходят ее выходные в Англии

Певица Устинья Малинина разметила в личном микроблоге фотографии с уроков верховой езды и стрельбища.
Блондинка показала, что отлично владеет не только своим голосом, но и оружием. Модная Малинина в трикотажном костюме с утепленным жилетом завершила образ для прогулки в выходной бейсболкой защитного цвета и солнечными очками.
Устинья позировала с ружьем. Дочь Эммы и Александра Малининых отметила, что увлеклась стендовой стрельбой.
Ранее Малинина уже показывала, как катается на лошадях. Устинья чувствует себя в седле очень уверенно и прекрасно ладит с животными.
«Верховая езда и стендовая стрельба… Наши выходные в Англии», – поделилась Устинья.
«К вашим всем талантам прибавится и этот», «Куколка! Молодец!», «А мне нравится ваш стиль в одежде», – восхитились Малининой ее поклонники.
Напомним, ранее Устинья Малинина рассказала о своей жизни в Лондоне. Знаменитость отметила, что в Великобритании ей сложнее дается учеба, чем в России.
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