«Наши выходные»: Устинья Малинина показала, как отдыхает в Англии

Дочь музыканта живет и учится в Лондоне.

Устинья Малинина – младшая дочь Александра Малинина живет и учится в Великобритании. Девушка решила пойти по стопам знаменитого отца и занимается музыкой. Образование она получает в Королевском колледже. А в свободное от занятий время старается выбраться на природу. Об этом Устинья сообщила в своем инстаграм.

«Верховая езда и стендовая стрельба… Наши выходные в Англии!», — написала Малинина.

Подписчики поддержали звездную наследницу.

«Здорово! Хороших выходных! Какие молодцы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Устинье и ее брату Фролу исполнится по 21 году.

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