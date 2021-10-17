Карманные расходы: Малинин признался, что его двойняшки работают официантами в Европе

В этом году Устинье и Фролу исполнится по 21 году.

Двойняшки Александра и Эммы Малининых живут и учатся в Европе. Фрол получает образование в Мюнхене, а Устинья – в Лондоне. На каникулах звездные наследники не чураются подрабатывать официантами. Этим очень гордится прославленный музыкант.

«Мои дети на каникулах работают официантами. На Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей», — рассказал 62-летний артист в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам артиста, Устинья получает за час девять евро (660 рублей), а Фрол – немного меньше (550 рублей). Кроме этого, они получают хорошие чаевые.

Напомним, что Фрол учится в институте кинематографии, а Устинья – в Королевском колледже музыки.

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