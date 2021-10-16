«Какая красивая!»: 65-летняя мама Баскова в кружевном платье восхитила коллег сына на вечеринке

Николай Басков устроила праздник, на котором собрались почти все звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако одной из самых ярких на вечеринке была мама именинника.

Николай Басков выступает на сцене с юных лет, но слова пришла к нему в начале 2000-х годов. Тогда он выпустил хит «Мгновения», а позже артист стал исполнять еще один трек «Шарманка», который стал еще более популярным. Теперь Баскова называют золотым голосом России. Если раньше он соперничал с Филиппом Киркоровым, то теперь они уже близкие друзья.

15 октября Николай устроил грандиозный праздник в честь своего 45-летия. Он собрал коллег и друзей на вечеринке. Для него пели: Валерий Меладзе, Любовь Успенская, Полина Гагарина. А ведущим вечера стал Максим Галкин. Среди гостей также были Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Глюкоза, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Рядом с именинником постоянно была яркая брюнетка — его мама Елена.

Родительница Баскова облачилась в кружевное платье золотого цвета со стразами. Она также была на каблуках с объемной прической и алой помадой на губах. Так как отец артиста умер два года назад, он еще более трепетно относится к маме. Гости были восхищены тем, как выглядит Елена. Она получила множество комплиментов.

«А вы какая красивая!» — заявила Жасмин. «Благодарю тебя, красавица», — ответила ей мама именинника.

Поклонники тоже восхитились 65-летней женщиной. Ранее она также получала комплименты от Игоря Крутого. Обычно певец всегда берет с собой маму на большие праздники.

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