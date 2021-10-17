«Невероятная»: Asti в бикини запечатлелась на берегу океана

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена по имени Станислав. Пышное торжество, на котором певица блистала в роскошном платье с трехметровой фатой, состоялось в Киеве. А в первых числах января новоиспеченные супруги отправились отдыхать на Мальдивы. Спустя девять месяцев пара вернулась туда вновь.

В своем микроблоге Анна делится кадрами с отдыха, показывая изумительные пейзажи курортных островов. На одном из фото она запечатлелась в бикини на берегу.

«Просыпаться тогда, когда хочется, никуда не спешить, пить ароматный кофе и идти к морю…

…к морю таких невероятных цветов, что глядя на него замираешь», — написала Дзюба.

Фанаты оценили старания артистки.

«Красотка! Невероятная! Классная! Хорошего отдыха!», — писали пользователи Сети.

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