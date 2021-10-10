«Глазами мужа»: Asti в бикини на тонких тесемках позировала у бассейна

Недавно группа Artik&Asti получила свою очередную награду. Коллектив выиграл номинацию «лучшая группа» от «Нового Радио». Теперь же ее солистка решила уехать в отпуск. Выбор пал на Мальдивы. В своем инстаграм Анна поделилась снимками, на которых позировала в крошечном бикини у бассейна.

«Глазами мужа. Кстати всегда, если где-то в отпуске есть бассейн, я люблю так загорать — на бортике. Вроде бы как и не жарко, и вода близко, чтобы плюхнуться туда когда совсем невмоготу, и загар ложится классно и быстро», — написала Анна Дзюба.

Напомним, в конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах минувшей зимой. Спустя несколько месяцев пара вернулась на курортные острова вновь.

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