«Нереально красивая»: Asti в секси-топе показала, как выглядит ее грудь без пуш-ап

В конце прошлого года Анна Дзюба – солисnка группы Artik&Asti вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав. Он души не чает в своей жене. присутствует на ее концертах и выступлениях, а также дарит дорогие подарки. Накануне Анна похвасталась в своем микроблоге очередной сумкой Hermes оттенка мокрого асфальта, которую ей подарил любимый муж.

Периодически певицу подозревают в беременности, но, судя по свежим фото в ее инстаграм, пока Дзюба не планирует становиться мамой. На этот раз она позировала в кроп-топе, засветив стальной пресс и пышный бюст.

«Нереально красивая! Самая лучшая! Какая же классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что помимо творческой составляющей, Аsti успела развить в себе и предпринимательскую жилку. Она руководит салоном красоты в Москве.

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