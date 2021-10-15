«Какие формы!»: Asti в бикини модного оттенка показала точеную фигуру

Анна Дзюба – солистка группы Artik&Asti отдыхает на Мальдивах. В отпуск она отправилась вместе с мужем, бизнесменом Станиславом. На курортных островах пара решила провести почти две недели.

В своем инстаграм Анна делится моментами отдыха, показывая фото, на которых позирует в бикини. На этот раз она выбрала купальник модного сиреневого оттенка.

«Вот снова сегодня подсчитала, и остается меньше дней, чем мы уже здесь пробыли, пытаюсь даже не спать днем (а я в этом профи просто, а не любитель), чтобы растянуть это волшебное время максимально надолго и не терять ни минуты», — написала Дзюба.

Фанаты оценили фигуру артистки.

«Какие формы! Классная! Фото огонь! Шикарный купальник!» — писали пользователи Сети.

Напомним, помимо творческой деятельности Asti успевает заниматься бизнесом. У нее есть салон красоты в Москве.

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