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«Клуб и коктейли на лодке»: Устинья Малинина предстала в струящемся платье цвета горького шоколада на вечеринке

Певица посетила ежегодный праздник в честь начала учебного года.

«Клуб и коктейли на лодке»: Устинья Малинина предстала в струящемся платье цвета горького шоколада на вечеринке
Устинья Малинина. Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official

Дочь Александра Малинина — Устинья — разместила в личном микроблоге свежие снимки с речной прогулки в окружении молодых людей. Примечательно, что сама Малинина отметилась в вечернем платье в пол.

20-летняя артистка учится на оперную певицу в Лондоне. Там же Малинина открыла собственную музыкальную школу. В честь нового учебного года консерватория Устиньи устроила вечеринку. Наследница Эммы и Александра Малининых выбрала платье с акцентом на одно плечо шоколадного цвета с нотками баклажанного оттенка.

Изделие с плиссированной юбкой подчеркнуло тонкую талию Устиньи. Певица позировала в окружении высоких блондинов в официальных костюмах. Малинина широко улыбалась и придерживала рукой красную сумочку Bvlgari на серебристой цепочке.

«Каждый год наша консерватория организовывает вечеринку в честь нового учебного года! В этом году это клуб и коктейли на лодке, которая плывет по реке Темзе. Наше путешествие началось на закате и закончится в полночь. Хочу поделиться с вами фотографиями!», — отметила Малинина. 

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