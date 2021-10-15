«Учеба в разы тяжелее»: Устинья Малинина рассказала о своей жизни в Лондоне

Дочь Александра и Эммы Малининых учится в Королевском колледже Лондона. Девушка пошла по стопам знаменитого папы и выбрала музыку. В своем инстаграм Устинья рассказала, как ей живется в столице Великобритании.

Девушка отметила, что много учится и рано начинает свой день. Кроме того, она изучает четыре иностранных языка – французский, немецкий, итальянский и английский.

«В этом году учеба в разы тяжелее, чем в прошлом. Нагрузка сильно увеличилась. Плюс мы полностью перешли в режим офлайн, все совсем по-другому. Каждый день по 6-7 уроков. По часу или полтора…», — написала Малинина.

Добавим, в этом году Устинья и ее брат Фрол отметят свое 21-летие.

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