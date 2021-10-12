Дело было на яхте: Анфиса Чехова в бикини едва скрыла массивные бедра под прозрачной тканью

Одна из самых сексуальных телеведущих, 43-летняя Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Мексике. Звезда радует подписчиков своего микроблога снимками из путешествия, а также не забывает показывать себя в бикини.

Накануне Чехова отправилась на яхте по волнам. Красотка облачилась в тотально синий пляжный образ: надела бикини, а поверх него накидку из полупрозрачного газа. В этом великолепии теледива красиво позировала для фото. только скрыть массивные бедра ей едва ли удалось.

Кстати, после похудения Анфиса Чехова столкнулась с хейтом от некоторых фанатов. Якобы, она потеряла свою изюминку и больше их не привлекает. Девушка заметила, что ей важнее, если она нравится самой себе, а не кому-то еще.

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