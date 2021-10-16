С косой челкой: Орбакайте отметилась в мини-платье с акцентом на талии и ботильонах на каблуке

Кристина Орбакайте является частой гостьей на показах мод и светских раутах. В этом году она почти не покидает Москву. Весной певица с родными отпраздновала свой юбилей. Потом она возобновила гастроли, а ее дочка Клавдия гостила у бабушки Аллы Пугачевой в замке. Осенью Орбакайте отвезла наследницу в США, где девочка учится в школе. Сама артистка вернулась в Москву. Она переживает за сына Никиту, который участвует в «Ледниковом периоде».

Также накануне Орбакайте с мамой смогла повеселиться на юбилее Николая Баскова. Певица в облегающем платье и на каблуках танцевала до поздней ночи. А вот на следущий день она приняла участие в съемках праздничного эфира игры-лотереи «Русское лото». Для такого случая артистка выбрала броский лук. Кристина предстала на публике в черном мини-платье с акцентом на талии и узором из звезд.

Свой образ певица дополнила колготками и ботильонами на каблуке. Она сделала непривычную укладку с косой челкой. На съемках звезда встретила Александра Панайотова и других коллег.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Дочка Примадонны благодаря наряду визуально удлинила ноги и получила массу комплиментов. «Кристина, вы шикарны!», «Кристина всегда была стройная, сейчас она просто тростинка как и мама!», «Здесь Кристина очень похожа на маму. Обе красотки!», «Ноги просто космос», «С такой прической не узнать», — прокомментировали пост подписчики.

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