«Волнуюсь каждый день»: Орбакайте высказалась о травмах старшего сына на «Ледниковом периоде»

Певица призналась, что Никита Пресняков еще год назад собирался на проект, но тогда родные его отговорили. Но теперь он выступает на льду и уже получил ряд травм.

Кристина Орбакайте является не только певицей, но и многодетной мамой. Сейчас она всю любовь и заботу уделяет дочке Клавдии, которая учится в школе. Также от прошлых отношений у нее есть сын Дени Байсаров, который занимается своим бизнесом, а также Никита Пресняков. Последний увлекается катанием на скейтборде и выступает со своей рок-группой. В этом году ему исполнилось 30 лет.

Старший наследник Орбакайте любит вести активный образ жизни, но недавно он сильно похудел. У него обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа. Но болезнь не помешала ему начать играть в театре, а недавно Никита стал участником шоу «Ледниковый период», где уже за несколько недель получил ряд травм. Он старается не подвести свою партнершу Наталью Забияко.

Во время последнего выступления Никита неудачно упал и травмировал руку. Наталья наехала на нее коньком, поэтому начинающему фигуристу потребовалась помощь врачей прямо во время съемок. Орбакайте призналась, что очень переживает за наследника и даже отговаривала его от участия в проекте вместе с Аллой Пугачевой, но даже бабушку он не послушал.

«Как мать я, действительно, очень переживаю и буду переживать за сына. В прошлом году мы его отговорили, да и помешали другие проекты, которые были запланированы, — пришлось отказаться. А в этом Никита не стал никого слушать, пошел своим путем. У него была мечта принять участие в „Ледниковом периоде“ — и вот она, наконец, осуществилась. Несмотря на мои, мамины, предупреждения, он меня успокоил, сказал, что все будет хорошо. Естественно, когда я узнала, что сын поранил руку, испугалась. Но тот опять-таки заверил, что это мелочи и все нормально. Конечно же, я болею за него и волнуюсь каждый день», — рассказала звезда, пишет «СтарХит».

Напомним, что в этом сезоне также участниками шоу стали: Гела Месхи, Агата Муцениеце, Даня Милохин, Ксения Бородина, Янина Студилина и другие известные персоны.

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