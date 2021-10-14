«Красиво!»: Орбакайте в струящемся платье плиссе с воздушными рукавами предстала в Кремле

Певица появилась на публике в новом образе. Она получила комплименты от Екатерины Стриженовой и других знаменитостей.

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Она в этом году отпраздновала 50-летие в кругу родных в Москве. При этом певица регулярно ездит в США, где у нее есть недвижимость. Во всем ее поддерживает муж Михаил Земцов. Этим летом она смогла возобновить гастроли, посетит «Новую волну». Не менее насыщенная у нее выдалась и осень. Артистка презентовала свой парфюм и поддержала сына Никиту, который стал играть в театре.

На днях Орбакайте снова вышла в свет. Она посетила фотосессию, а также предстала в Кремле. Певица облачилась в платье плиссе цвета расплавленного металла. Наряд в пол с воздушными рукавами-крыльями дополнил металический пояс. Сверкающие босоножки дополнили ее вечерний образ. Кристина распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Она грациозно позировала, а потом пообщалась с журналистами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Примадонны. Комплименты адресовали ей и друзья. «Красиво!» — заявила Александра Стриженова. «Кристина молодец и фигура и талант, чудесный голос», «Невероятный образ!», «Просто бесподобно», «Замечательно!», «Перелетная птица», «Это платье королевский шик», «Завораживаете своей грациозностью», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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