«Мы тебя очень любим»: Татьяна Навка показала архивный снимок с Валентином Юдашкиным

В последних публикациях личного микроблога жюри программы «Ледниковый период» – Татьяны Навки – повился редкий снимок с модельером Валентином Юдашкинм.

Навка оставила теплые строки о друге и талантливом дизайнере под фото с именинником.

«Сегодня день рождения у невероятного маэстро моды, нашего друга, надежного человека и прекрасного семьянина Валентина Юдашкина. Дорогой Валя, я тебе желаю в первую очередь огромного — огромного здоровья, ну и, конечно, чтобы твоя энергия и любовь к жизни и работе никогда не покидали тебя! Береги себя, мы тебя очень любим!», – обратилась к другу семьи Навка.

Татьяна показала архивный снимок с именинником. Фигуристка позировала рядом с Юдашкиным в черном платье-бюстье с расшитыми ветками сирени. Изделие, конечно, было создано Валентином Абрамовичем.

«Ваше черное платье – просто восторг», «Здоровья Валентину Абрамовичу! Хочется верить в чудо», «Желаем ему здоровья», «Какие вы красивые!», «Вам очень идет платье Юдашкина», — отметили поклонники Навки.

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