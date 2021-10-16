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«Маша стала жертвой родового кармического проклятия»: Азиза – о проблемах в семье Распутиной

Как отметила певица, в роду у ее коллеги были большие недопонимания.

«Маша стала жертвой родового кармического проклятия»: Азиза – о проблемах в семье Распутиной
Азиза. Фото: Globallookpress.com

Певица Азиза заявила, что ее коллега Маша Распутина с лихвой хлебнула горя сначала с первой, а затем и со второй дочерью. При этом она не считает исполнительницу плохой матерью.

Маша Распутина
Маша Распутина. Фото: Globallookpress.com

«Здесь проблемы другого характера. Маша стала жертвой родового кармического проклятия, которое идет из рода в род, начиная еще с ее предков. Видимо, в роду Маши были большие недопонимания по женской линии. Маша и ее дочки являются очередным звеном».

Азиза

Как заметила Азиза, остановить это можно с помощью «квантового исцеления». Это когда кармические проблемы развязывают кармические узлы. Работа в данном направлении должна идти на тонком уровне. По ее словам, у Бога свои виды на каждого человека. Отсюда каждому в какой-то момент жизни посылаются определенные испытания, сообщает «Собеседник».

Напомним, что младшая дочь Маши Распутиной заявила о домогательствах сводного брата в юном возрасте. Также она заявила, что у нее большие проблемы с родителями. С отцом, к примеру, она вообще не общается.

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