Красавица с выразительными глазами: Маша Распутина показала на редком фото младшую дочь

57-летняя Маша Распутина, как и многие другие отечественные звезды, активно ведет личный блог. Однако, среди многочисленных фотографий снимков личного характера в нем – минимум. Звезда предпочитает показывать свою творческую жизнь и делать селфи. Поэтому новый кадр с младшей наследницей певицы, ее фолловеры восприняли с воодушевлением.

На обнародованном снимке запечатлена красавица-брюнетка с выразительными большими глазами. Поклонники Маши разошлись во мнении, на кого 20-летняя Мария все-таки похожа больше – на маму или отца, бизнесмена и продюсера Виктора Захарова.

«Красоточка, как прекрасная и очаровательная мамочка! У вас очень красивая семья, Мария Николаевна!», «Папина копия, ребенок любви», «Ой, ну выросла, ну красотка! А глаза, эти глаза! Папины», «Прекрасная девочка! Очень красивая, эффектная, стильная», «Красотка! На маму похожа», — прокомментировали почитатели Распутиной.

Напомним, у певицы также есть старшая дочь по имени Лидия, которая старше сестры на 15 лет. Отцом девушки является первый муж Маши Распутиной продюсер Владимир Ермаков.

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