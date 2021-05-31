«Мои гонорары воровались и тратились налево и направо»: Распутина разоткровенничалась на шоу

Певица Маша Распутина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о четвертом муже «королевы русского шансона» Любови Успенской бизнесмене Александре Плаксине.

«Настоящих мужчин очень мало. Они сосут из звезд все соки и деньги. У меня же тоже такое было. Мои гонорары воровались и тратились налево и направо. Я дралась и что только не делала. Он сделал хитрый ход. Надо было предусмотреть, что он сволочь. Я бы на месте Любы его пристрелила. Он всю жизнь жил за счет Любы. Просто ноль». Маша Распутина

Как отметила писательница Мария Арбатова, которая также пришла в студию, Плаксин и Успенская свою дочь просто утоптали, как физически, так и психически.

«И во всей этой истории самое ужасное то, что ей опять ничего не достанется. Сейчас гражданская война против дочери переместится у Любови Успенской на мужа», — заметила она.

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Напомним, что состояние Любови Успенской оценивается в 400 миллионов рублей. У нее идет самая настоящая война за имущество с четвертым мужем Александром Плаксиным. Ему удалось отсудить у певицы половину состояния.

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