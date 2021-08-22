«Энергетика – огонь!»: Распутина в атласном мини-платье зажгла на сцене

Все оттенки розового в этом весенне-летнем сезоне – на пике популярности. Хотя из моды цвет не выходил практически никогда. Особенно его любят блондинки, в числе которых Маша Распутина. В жизни и на сцене артистка часто выбирает аутфиты в розовых тонах. В своем микроблоге Распутина поделилась архивными кадрами, на которых зажигала на сцене в атласном мини-платье цвета бабл-гам. Она исполнила песню «Ты меня не буди». Фанаты артистки оценили фото.

«Фигура – супер, энергетика – огонь! Бомба на сцене! Можно смотреть бесконечно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в браке с бизнесменом Виктором Захаровым Маша состоит с 1999 года. Ему артистка родила дочь Машу, которой в этом году исполнился 21 год.

Смотрите также: