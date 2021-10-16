Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

«Раздражает»: Елизавета II выразила недовольство на публике

Королеву возмутило отсутствие мер по борьбе с климатическими проблемами.

«Раздражает»: Елизавета II выразила недовольство на публике
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Накануне Елизавета II побывала на открытии парламента Уэльса в Кардиффе. Компанию ей составили герцогиня Корнуоллская и Элин Джонс – председатель парламента.

Во время прогулки все трое вели беседу об изменении климата, когда Ее Величество пришла в негодование.

Елизавета II
Елизавета II на открытии парламента Уэльса. Фото: Global Look Press

«Раздражает», — сказала она о том, что меры по борьбе с климатическими проблемами не работают. Об этом пишет CNN.

Напомним, в начале ноября в шотландском Глазго состоится конференция, на которой обсудят вопросы изменения климата. В ней примет участие королева, а также принц Чарльз и женой и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ЕлизаветаЕлизавета 2Елизавета 2 последние новостиЕлизавета II