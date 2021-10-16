«Раздражает»: Елизавета II выразила недовольство на публике

Накануне Елизавета II побывала на открытии парламента Уэльса в Кардиффе. Компанию ей составили герцогиня Корнуоллская и Элин Джонс – председатель парламента.

Во время прогулки все трое вели беседу об изменении климата, когда Ее Величество пришла в негодование.

«Раздражает», — сказала она о том, что меры по борьбе с климатическими проблемами не работают. Об этом пишет CNN.

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Напомним, в начале ноября в шотландском Глазго состоится конференция, на которой обсудят вопросы изменения климата. В ней примет участие королева, а также принц Чарльз и женой и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

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