Елизавета II попросила привезти в Балморал бобров и бизонов

Поместье Балморал в Шотландии – одно из самых любимых мест британской королевы. Именно там она ежегодно проводит свой отпуск в конце лета. Буквально на прошлой неделе Ее Величество вернулась в Лондон и приступила к своим обязанностям.

Накануне стало известно, что королева решила заняться вопросами экологии в своем поместье. По ее просьбе на земли Балморала привезут бобров, кабанов, бизонов, чтобы создать устойчивую среду дикой природы. Об этом сообщает Express.

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Напомним, ранее стало известно, что в Шотландии пройдет саммит, на котором обсудят вопросы сохранения окружающей среды. Участие в нем примет Ее Величество, а также принц Чарльз и герцоги Кембриджские.

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