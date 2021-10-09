Елизавета II не вернется в Букингемский дворец, где делают ремонт на 369 млн фунтов стерлингов

После смерти принца Филиппа Елизавета II живет в Виндзорском замке. Ранее обозреватель Ричард Кей намекнул, что он, вероятнее всего, станет постоянным домом королевы за исключением рождественских каникул в Сандрингеме и лета в Балморале.

«Маловероятно, что она вернется в Букингемский дворец, чтобы когда-нибудь провести там еще одну ночь», — цитирует Express эксперта.

Между тем стало известно, в настоящее время во дворце проводят ремонт впервые за последние 60 лет. Работы направлены на замену электрических кабелей, водопровода и отопления. Общая сумма оценивается в 369 миллионов фунтов стерлингов.

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Добавим, что в Букингемском дворце 775 комнат, в том числе 19 парадных, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 офисов и 78 ванных комнат.

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