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«Что за сочная девочка?»: Седокова в бикини раздразнила фанатов идеальными формами

Снимок телеведущая опубликовала в инстаграм.

«Что за сочная девочка?»: Седокова в бикини раздразнила фанатов идеальными формами
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

В эти дни Анна Седокова наслаждается отдыхом в Майами. Певица плещется в океане, загорает на пляжах в компании сына и молодого мужа. Моментами отдыха делится с фанатами в инстаграм.

На этот раз она показала фото, на котором позировала в черном бикини, блеснув своей точеной фигурой.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Что за сочная девочка? Красотка! Какая классная! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Анна стала ведущей американского конкурса красоты среди русскоязычных девушек. Ранее на эту позицию была пригашены Ксения Собчак, но затем организаторы решили заменить ее на Седокову.

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