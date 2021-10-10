«Под латино?»: Седокова в трусиках в виде лепестка интимно подчеркнула свою «ракушку»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» знает толк в сексуальных позах. Певица выбирает такие купальники, в которых выглядит так, словно она без белья.

Анна Седокова — мама троих детей. При этом выглядит экс-солистка группы «ВИА Гра» так, словно и вовсе не рожала. Беременности никак не сказались на ее пышной шикарной фигуре. На пляже возлюбленная Яниса Тиммы демонстрирует ухоженное тело с плоским животиком, округлыми бедрами и крепким «орешком».

Так, поп-дива блеснула фигурой в неоновом купальнике из сжатой ткани. Трусики в виде лепестка изящно подчеркивали все прелести красавицы-брюнетки, интимно прилегая к ее «ракушке». Поклонники тут же пошутили, что певица успела сходить на депиляцию перед тем, как позировать в бикини на тесемках. «Под латино??», «Ну зато без темного пушка», «А где же густые кущи??», «Ничего не топорщится??» — пишут фолловеры.

В беседе с поклонниками Анна Седокова намекнула, что для нее день прошел удачно, если она смогла уместить в своем расписании все важные дела. Ну и конечно же, «дикий секс» с красавцем-мужем.

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