«Большие вопросики»: загорающая Седокова показала невероятно сочную грудь

Анна Седокова улетела в США. В Лос-Анджелесе певица в свободное время загорает на пляжах, занимается спортом, а моментами делится с фанатами.

На этот раз Анна показала, как нежится на солнышке. Она позировала в черном кроп-топе, блеснув своей объемной грудью.

«Кажется, с умными постами сегодня будут вопросики. Большие вопросики», — подписала кадры Седокова.

Фанаты оценили чувство юмора своей любимицы.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым она была в отношениях почти год. Кадры со свадьбы Анна показала в клипе на пеню «Привязана к тебе».

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