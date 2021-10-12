«Пахнет сексом»: Седокова с тряпицей меж бедер сверкнула двойной складкой в «зоне бикини»

Анна Седокова по праву считается секс-символом отечественной эстрады. На этом поприще она может подвинуть и Настю Каменских, и Веру Брежневу, и Надежду Мейхер-Грановскую. Выглядит поп-дива весьма и весьма соблазнительно, особенно, когда позирует на пляже в наряде Евы. Все купальники певицы представляют из себя тонкие веревочки с узкой тряпицей. Такие трусики едва ли могут скрыть мощный «поплавок» и гром-бедра звездной красотки. Кстати, муж артистки латвийский баскетболист Янис Тимма ничего против «горячих» снимков своей возлюбленной, судя по всему, не имеет. И даже с удовольствием участвует в таких откровенно-сексуальных фотосессиях.

«Муж похоже совсем не против таких горячих снимков», «Я бы свою жену дома запер! Что за дела такие, голым якорем светить везде и всюду», «Отшлепайте уже эту шалунишку», «Зачем так свою пятую точку отклячивать?», «Мда! Они друг друга стоят! Любят полуголыми ходить», «Разврат один! Анюта, ну что у вас другой одежды нет», «Пахнет сексом», «Что это у вас там складочки двойные прямо в трусики втикают?», «Странные нависшие складки под бедрами», — пишут фолловеры.

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