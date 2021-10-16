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«Пашка-шпажка»: Воля рассказал на Comedy Club Шпульке об их с Харламовым прозвищах

Известная молодая тиктокер пожаловала на программу.

«Пашка-шпажка»: Воля рассказал на Comedy Club Шпульке об их с Харламовым прозвищах
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал известной тиктокерше и певице Юльке Шпульке об их с коллегой Гариком Харламовым прозвищах.

Юлька Шпулька
Юлька Шпулька. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Юля известна многим, как Юлька Шпулька», — заметил в какой-то момент Гарик Харламов, представляя ведеоблогера.

«Тогда разрешите представиться – Пашка Шпажка. И Гарик до недавнего момента Шарик».

Павел Воля

«Было дело. Но два шарика еще есть», — заметил Гарик Харламов.

«А между ними шпажка», — заявил Павел Воля.

Напомним, что настоящее имя Юльки Шпульки – Юлия Гаврилина. Она приехала покорять Москву из Тюмени.

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