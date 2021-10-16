«Пашка-шпажка»: Воля рассказал на Comedy Club Шпульке об их с Харламовым прозвищах

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал известной тиктокерше и певице Юльке Шпульке об их с коллегой Гариком Харламовым прозвищах.
«Юля известна многим, как Юлька Шпулька», — заметил в какой-то момент Гарик Харламов, представляя ведеоблогера.
«Тогда разрешите представиться – Пашка Шпажка. И Гарик до недавнего момента Шарик».
«Было дело. Но два шарика еще есть», — заметил Гарик Харламов.
«А между ними шпажка», — заявил Павел Воля.
Напомним, что настоящее имя Юльки Шпульки – Юлия Гаврилина. Она приехала покорять Москву из Тюмени.
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