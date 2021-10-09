«Я вел себя как Соловьев. Каждый день обсирал Европу»: Воля негативно высказался о телеведущем

Как отметил комик, ему надолго запомнится поездка в автодоме с семьей по Европе.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ негативно высказался о телеведущем Владимире Соловьеве. Шоумен рассказал о путешествии в автодоме со своей семьей по Европе минувшим летом.

«Туалет, ребята, это приключение. Ладно в автодоме места мало. В туалете автодома его вообще нет. Я попробовал один раз. У вас бывало такое, что вы сидите, а уши лежат на коленях. Я был как спаниель». Павел Воля

Как отметил Павел Воля, все остальные дни во время путешествия он выходил на улицу и делал там все дела. «Я вел себя как Соловьев. Я каждый день обсирал Европу. Стабильно», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Владимир Соловьев – известный телеведущий. В своих программах он действительно часто негативно отзывается о европейском укладе жизни.

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