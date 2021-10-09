«Без мата она готовит только на YouTube»: Воля рассказал о поездке с Утяшевой в автодоме по Европе

Как отметил юморист, во время путешествия она спокойно ели фасоль из банок.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал о путешествии с семьей в автодоме по Европе.

«Мы купили миллион продуктов. Перед поездкой моя жена Ляйсан говорит: «Я – хозяюшка. Готовка с меня. У вас будет шикарное пятиразовое питание. Здоровая еда». Павел Воля

Как отметил Воля, реальность оказалась совсем другой. «Короче, выяснилось, что без мата она готовит только на YouTube. Через два дня пути оказалось, что мы отлично жрем фасоль из банок. Просто она всем нравится. На солнце поставил, и она горячая. Знаете, что у меня было на десерт. «Сладкий мой, садись за руль. Поехали». Это был мой десерт», — заметил Павел Воля.

Напомним, что у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой двое общих детей. Сын Роберт и дочь София. Они этим летом путешествовали вместе с родителями.

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