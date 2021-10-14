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«Это все написал я»: Павел Воля издал сборник стихов

Много лет шоумен писал «в стол».

«Это все написал я»: Павел Воля издал сборник стихов
Павел Воля теперь еще и поэт. Фото: Global Look Press

Павел Воля издал свою первую книгу стихов. Издание называется «Сны. Мысли. Обрывки», и него есть даже собственный сайт в Интернете.

«Я пишу стихи. Пишу редко и спонтанно. Но за годы их скопилось на целую книгу, — поделился 42-летний шоумен. — Для меня это удивительно. Это все написал я, но я никогда не предполагал, что из моих обрывков получится целая книжка».

Свои зарифмованные мысли, изданные на бумаге, Воля оценил почти в тысячу рублей. Правда, прежде чем покупать книгу, поклонники Павла могут на том же сайте прочитать некоторые примеры его стихотворений и оценить творческий потенциал и витиеватый слог автора.

Поэт из Comedy Club отмечает, что пишет стихи для себя, в них отражена его жизнь, но строчках читатели могут найти и себя.

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