Иосиф Пригожин запечатлел жаркие танцы Валерии на дне рождения Николая Баскова

Артистка повеселилась с огромным кулоном в виде серебристого сердца на груди.

В последних Stories личного микроблога музыкального продюсера Иосифа Пригожина появилась запись с юбилея Николая Баскова. Звездой в кадре знаменитости стала любимая жена Валерия.

Певица в черном платье с волнами и глубоким декольте украсила шею массивным ожерельем в виде сердца. Валерия подвела губы красной помадой, нарисовала неброские стрелки на глазах и сделала легкую укладку на голове.

Исполнительница пустилась в пляс под песню Валерия Меладзе «Салют, Вера!». Пригожин запечатлел веселящуюся жену.

Также Иосиф Пригожин показал праздничную обстановку на юбилейном вечере Николая Баскова. Столы с изысканными блюдами, живая музыка и самые популярные знаменитости российской эстрады — все это можно было увидеть на дне рождения 45-летнего Николая Баскова.

Напомним, ранее Яна Рудковская позировала с Николаем Басковым в платье-бюстье Dior. Также жена Евгения Плющенко показала наряд именинника. Басков отдал предпочтение белоснежному цвету для своего 45-летия. Натуральный блондин эстрады облачился в костюм с блестками на жакете. А молочная бабочка завершила образ артиста.

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