«Ни за что бы не разрешила ему»: Валерия – об участии Пригожина в шоу «Маска»

Муж певицы скрывался в костюме Ананаса и очень сильно удивил жену не только участием, но и пением.

В шоу «Маска» рассекретили еще одного участника. В костюме Ананаса оказался не кто иной, как муж певицы Валерии, сидящей в составе жюри проекта, — продюсер Иосиф Пригожин. Эта новость стала для звезды настоящей неожиданностью. Ведь все это время ее муж только и делал, что восстанавливался после перенесенного коронавируса.

«Он практически никуда не выходил, за исключением процедур физиотерапии. Теперь я понимаю, какой терапией он занимался. Вот правду говорят, что пение лечит», — поразмышляла звезда.

Певица вспомнила, как тяжело Пригожин перенес CoViD-19. И понимает, как сложно ему было участвовать в этом энергоемком проекте:

«Когда он выступал в первой программе, он вообще еще был чуть жив. Если б я знала, ни за что бы не разрешила ему рисковать здоровьем. Но он выдержал, просто герой. Горжусь им очень – очень», — подчеркнула Валерия.

Жена Пригожина отдельно похвалила мужа за то, что ему удалось скрыть от нее свое участие в шоу. Ведь, по ее словам, он никогда от нее ничего не утаивал и делится абсолютно всем, что у него происходит.

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