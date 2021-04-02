«Ты умеешь хранить тайны»: Валерия нежно призналась Пригожину в любви

Певица Валерия первой поздравила своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина с днем рождения. Она трогательно обратилась к имениннику, перечисляя его сильные стороны и добродетели, а также восхищаясь недавним поступком.

«Ты мне сделал самый большой сюрприз из всех, что я могла ожидать. В шоу «Маска» ты удивил всю страну, но больше всех—меня. Горжусь тобой, восхищаюсь, люблю», — призналась певица. – «Ещё одно качество в тебе открыла —ты умеешь хранить тайны, а это дорого стоит. Пожалуйста, никогда больше не болей и будь счастлив!».

Валерия вспомнила, что на «Маску» муж отправился, едва выздоровев от коронавируса, который протекал у продюсера в тяжелой форме. И даже смог настолько запутать членов жюри, что никто не рассекретил Пригожина в костюме Ананаса.

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