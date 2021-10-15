Благородный total black с акцентом на талию: Пугачева и Юдашкина отметились на тусовке в одном стиле

15 октября Николай Басков собрал многочисленных звезд на празднике в честь своего юбилея. «Натуральному блондину» исполнилось 45 лет.
Артиста почтила своим присутствием Алла Пугачева в компании мужа Максима Галкина и старшей дочери Кристины Орбакайте. В приподнятом настроении Примадонна вышла на танцпол, где встретилась в одном кругу с женой известного российского кутюрье Валентиной Юдашкиной Мариной.
Обе дамы оказались облачены в тотальные черные образы, к которым давно тяготеют. И обе не забыли подчеркнуть свои тонкие талии. Избранница модельера примерила бархатное силуэтное платье, а жена юмориста отметилась в костюме с пышной юбкой и кожаным поясом-бантом. Алла Пугачева украсила руки кружевными митенками, а на шею повесила длинный серебристый кулон.
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