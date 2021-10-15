А Галкин любуется: Пугачева с задорным хвостиком на макушке устроила с дочкой танцы под хит Меладзе

Примадонна побывала на тусовке в честь 45-летия Николая Баскова.

15 октября Николай Басков отпраздновал 45-летие. Среди почетных гостей вечеринки оказались: Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Жасмин, Марина Юдашкина, Ида Галич и другие звезды.

Кадрами с праздника поделился в личном блоге Максим Галкин. На обнародованном в его микроблоге видео Алла Борисовна предстает с высоким хвостиком на макушке и белыми прямыми волосами. Она облачена в свой любимый образ – тотальный черный – и весело танцует в компании старшей дочери Кристины Орбакайте.

Певицы явно в хорошем настроении, улыбаются и подпевают Валерию Меладзе, исполняющему свой бессменный хит «Девушки из высшего общества». Не менее радостно смотрится рядом с женой и падчерицей Максим Галкин, который явно любуется своими родственницами.

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