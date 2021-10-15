«Каждый день – событие»: Арзамасова рассказала, с какими чувствами встретила 2 месяца сына

14 августа Елизавета Арзамасова впервые стала мамой, подарив своему мужу Илье Авербуху сына Льва. Сейчас актриса решила подытожить в личном блоге прошедшие два месяца.

«Мне кажется, что я родилась с философией «здесь и сейчас». Поэтому моменты я смакую. Самые красивые из них растягиваю в сознании. Бабуля вчера по телефону про Левушку: «Надо же! Уже два месяца! А кажется, что только вчера родился». А я отвечаю: «Нет, мне так не кажется». Каждый день — событие! Так что пробелов в восприятии длиною в месяцы и годы нет. Наверное, когда-то и меня настигнет. Видимо, это естественный процесс во взрослой жизни. Но я учитываю чувственный опыт поколений и тяну красивые минуты, как леденец», — написала звезда сериала «Папины дочки» в личном блоге.

Отметим, что для избранника Лизы Арзамасовой Лев — уже второй ребенок. Он также воспитывает сына Мартина от первой жены Ирины Лобачевой, который родился в 2004 году. Подросток живет вместе с папой и мачехой, с которой хорошо ладит.

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