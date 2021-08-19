«Настоящее фото!»: как выглядит Марина Зудина без капли макияжа и фотошопа

Актриса не постеснялась показать снимок без прикрас, сделанный во время отдыха.

Марина Зудина в этом сезоне выбрала для своего отдыха Хорватию, остановившись на острове Хвар в бутик-отеле, располагающимся неподалеку от резиденции президента этой страны. Актриса в восторге от Адриатического побережья и покоя, который здесь царит.

Во время отпуска она решила отказаться от укладок волос со специальными средствами и макияжа. Без тени стеснения 55-летняя актриса запечатлелась в своем естественном виде для личного блога, также знаменитость не стала украшать селфи при помощи специальных компьютерных программ. Многие фолловеры вдовы Олега Табакова пришли в восторг от этой чистой красоты.

«Чудесное, настоящее фото! В ваших глазах целый океан», «Вы прекрасны! Мое вдохновение», «Шикарная», «Нежная», «Мариночка, какая же вы красивая!», «Вы тут такая молоденькая, невероятно», «Отдых вам на пользу», «Вот бы мне ненакрашенной так выглядеть», — прокомментировали снимок фолловеры.

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