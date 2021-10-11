«Выросла красавицей»: Марина Зудина показала 15-летнюю дочь от Олега Табакова

Актриса Марина Зудина показала повзрослевшую дочь от Олега Табакова. Маше в этом году исполнилось 15 лет. Вместе они отправились в Италию. Снимками с путешествия Марина поделилась в своем инстаграм.

«Селфи на крыше Миланского Собора! Невероятное ощущение от количества красоты в одном месте. Кстати, передвигаться по Италии не так сложно. В любой аптеке делают тесты и через 15 минут выдают green Pasport, который действует 48 часов и результат теста. Это принимается везде, в том числе и в Аэропортах. Стоит 25 евро на человека, — написала Зудина.

Фанаты актрисы засыпали ее комментариями.

«Красавицы! Какие красивые! Маша выросла красавицей», — писали пользователи Сети.

больше по теме «Играем»: Зудина засняла свою дочку вместе с внучкой Табакова в домашней обстановке Актриса поделилась редкими домашними кадрами с Марией Табаковой и наследницей Павла Табакова.

Напомним, Маша родилась, когда Олегу Табакову был 71 год. Сейчас девушка учится в девятом классе. Кроме учебы она увлекается живописью и конным спортом.

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