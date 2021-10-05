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«Маленькое чудо!»: Марина Зудина отреагировала на снимок подросшей внучки с паспортом в руках

Наследнице известного семейства Мие исполнился год и два месяца.

«Маленькое чудо!»: Марина Зудина отреагировала на снимок подросшей внучки с паспортом в руках
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Актриса Марина Зудина весной этого года подтвердила, что стала бабушкой. Звезда с трепетом относится к девочке Мие, которая является наследницей звездной фамилии и внешне напоминает своего именитого дедушку, Олега Табакова.

Крошка появилась на свет в августе прошлого года, пятого октября ей исполнился год и два месяца. Мама девочки, актриса Софья Синицына, в честь этого события поделилась в микроблоге снимком дочери.

В кадре любознательная светловолосая малышка держит в руках паспорт, который ей, вероятно, дали взрослые.

«Мой сахарный цветочек Мия, один год и два месяца сегодня», — подписала Софья Синицына снимок.

Мимо трогательного поста не смогла пройти актриса Марина Зудина. Она подписана на аккаунт своей несостоявшейся невестки. Марина Зудина поставила лайк публикации и восторженно отозвалась на фото.

Марина Зудина оставила комментарий под фото внучки Мии
Марина Зудина оставила комментарий под фото внучки Мии. Фото: instagram.com/yasinitsyna/

«Маленькое чудо!» — написала Марина Зудина.

Напомним, Мия – дочка сына Марины Зудиной и Олега Табакова Павла Табакова. Он некоторое время встречался с Софьей Синицыной, но сейчас пара не вместе.

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