Хромченко рекомендует: этой осенью в моду вошел универсальный принт, который хорош для любой ситуации

Он подходит для женщин всех возрастов, главное – подобрать правильный вариант.

Этой осень принт в горох – на новой волне популярности, об этом рассказали на «Модном приговоре» Первого канала.

Он отличается тем, что хорошо смотрится на любой одежде: и для выхода в свет, и на повседневной. Кроме того, подходит дамам всех возрастов, ну а черно-белый вариант – самый универсальный.

Тем не менее, корпулентным зрелым модницам Хромченко советовала выбирать мелкий горох, поскольку крупный рисунок будет некрасиво смотреться на пышных формах. Ну я юные дамы могут смело экспериментировать с горохом любого размера. Хорош горох для свиданий и знакомства с родителями.

«Женщина, наряженная в горошек, кажется милой, позитивной и очень безопасной с матримониальной точки зрения», — сказала Эвелина Хромченко.

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