Хромченко советует присмотреться: этот принт безоговорочно нравится мужчинам и их мамам

Рисунок очень простой и актуален множество лет не просто так.

Эвелина Хромченко во время эфира программы «Модный приговор» поведала, что этой осенью вновь на пике популярности принт в горох. Он очень универсален и обладает интересным свойством безоговорочно нравиться мужчинам.

«Горох — это принт, который всегда понимает мужчина. Если вам необходимо отправиться на важное свидание, произвести хорошее впечатление на вашего нового знакомого противоположного пола. Или тем более на его родителей, или, еще хуже, на его бабушку, платье в горох понятной пропорции, хорошей длины, ничего дополнительно не открывающее — это ровно то, что будет очень правильным решением. Потому что всем женщина, наряженная в горошек, кажется милой, позитивной и очень безопасной с матримониальной точки зрения», — рассказала Эвелина Хромченко.

Ведущая рекомендовала молодым стройным женщинам горох любого размера, а вот пышнотелым и в возрасте не советовала крупный горох, который может смотреться на них комично.

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