Всегда придает женственности: Лопырева вслед за Пеговой отметилась в свете в кружевном платье кипенно-белого цвета

О тренде на такие наряды ранее рассказывала на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко.

В этом сезоне крайне актуальна одежда с элементами кружева. Об этом рассказала ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко.

Одежда с кружевом, по мнению стилиста, сразу же наделяет образы романтичным женственным флером и выглядят привлекательно. Тренд на него ранее поддержала актриса Ирина Пегова, представ в свете в кипенно-белом платье выше колен с рукавами-буфами.

Теперь тренд поддержала модель Виктория Лопырева, которая появилась в Дубае также в платье мини из ажурной кипенно-белой ткани с пышными рукавами. Подол ее наряда был украшен воланом. В тон облачению она подобрала сумочку и туфли.

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