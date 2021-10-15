«Любим тебя»: Валерия трогательно поздравила Баскова с юбилеем

Николай Басков отмечает юбилей. 15 октября золотому голосу исполнилось 45 лет. С этим днем его поздравили коллеги, в числе первых была певица Валерия. В своем инстаграм она опубликовала трогательное пожелание.

«Если бы на Земле жили только такие люди, как ты — добрые, легкие, заботливые, любящие, то наша планета бы называлась раем. Дорогой мой, будь здоров, счастлив, пусть жизнь твоя будет наполнена интересными событиями! Желаю тебе никогда не терять способности по-детски радоваться и удивляться. Пусть работы будет столько, сколько ты хотел бы сам, а голос всегда звучит! Ты большой артист, а самое главное – большой человек. Любим тебя и очень ценим нашу дружбу», — написала Валерия.

Добавим, что ранее учительница Баскова из средней школы Новосибирска отметила, что уже в девять лет Николай знал весь репертуар Аллы Пугачевой, а песня «Миллион алых роз» была его любимой.

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