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«Напишет наконец-то хорошую песню»: Лещенко посоветовал Бузовой обратиться к известному рэперу

Мэтр российской эстрады встретился с известной исполнительницей в эфире нового выпуска Comedy Club.

«Напишет наконец-то хорошую песню»: Лещенко посоветовал Бузовой обратиться к известному рэперу
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

В новом Comedy Club Лев Лещенко посоветовал Ольге Бузовой обратиться к рэперу Loc-Dog за хорошей песней. В программе также появятся: группа Dabro, Драгни и, собственно, сам Loc-Dog.

Также в шоу примут участие новые резиденты – комики Максим Конюхов и Алексей Кривня. В их первой миниатюре примет участие Марина Кравец.

Иван и Михаил Засидкевичи из группы Dabro на сцене «Камеди» исполнили свой трек «На часах ноль-ноль», который стал хитом музыкальных стримингов и набрал больше 29 миллионов просмотров на YouTube, а Loc-Dog и Лещенко представили свой фит «Мы будем жить». Рэпер а капелла зачитал куплет совместного трека, припев к которому спел Лев Валерьянович.

Лев Лещенко. Фото: Global look press

«Loc-Dog – мой большой друг, очень талантливый человек и блистательный поэт. Ты не знаешь Лок-Дога? Он тебе напишет наконец-то хорошую песню», – сказал в эфире Лещенко в адрес Бузовой.

Лещенко и Loc-Dog. Фото: пресс-служба ТНТ

Смотрите новый выпуск Comedy Club на ТНТ каждую пятницу в 21.00.

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Тэги

Comedy ClubЛев Лещенконовости шоу-бизнесаОльга Бузова