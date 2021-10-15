Бешеные деньги: сколько стоят корпоративы Бузовой, Пьехи, Вокс и других звезд

Ценники артистов выросли после пандемии, но не у всех.

Возобновление концертной деятельности после пандемии наложило отпечаток на прейскурант звезд. Так, одна из самых популярных и обсуждаемых девушек страны Ольга Бузова теперь берет с заказчиков на 300 тысяч рублей больше. В программе – часовое выступление и стоит оно 1,5 млн рублей.

Изменился ценник на корпоративы также у Стаса Пьехи и Алисы Вокс. Раньше знаменитый внук Эдиты Пьехи брал за концерт 900 тысяч, а теперь – 1,2 млн. В два раза дороже стала оценивать свои выступления и бывшая подопечная Шнура. Недавно она выпустила альбом в стиле «Ленинграда», в песнях которого присутствует ненормативная лексика. После этого подняла и цену за корпоратив. Было 600 тысяч, стало — 1,2 млн.

А вот Денис Клявер и Татьяна Буланова решили не менять свои условия. Экс-солист «Чай вдвоем» возьмет за выступление 700 тысяч рублей, а Татьяна – 600. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, ранее стали известны гонорары, которые берут звезды, когда выступают в качестве ведущих. Самыми дорогими оказались Ксения Собчак и Иван Ургант. Чтобы увидеть их на вечеринке, придется раскошелиться на 4,5-5,5 млн рублей.

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