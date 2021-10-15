«Приучили, что я принцесса»: Ольга Бузова объяснила, почему за 35 лет ни разу не ночевала вне дома

Как отметила певица, она всегда была очень послушным ребенком.

Певица Ольга Бузова в эфире шоу «Начало» с Ириной Безруковой объяснила, почему никогда не оставалась ночевать у подружек.

«Я всегда была очень послушным ребенком. Вырвалась из родительского дома. Я даже у подружек ни разу не оставалась ночевать. По сей день, мне 35 лет, я не оставалась у кого-то ночевать. Только дома. Вот меня с детства приучили, что я принцесса. И ночую дома. Я была лишена этих мини-девичников, когда все девочки в пижамах». Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, по характеру она больше похожа на папу. «Но есть и от мамы качества. Мне пришлось стать очень сильным человеком. Но я все-таки папина дочка. Он всегда мне больше давал денег. С отцом у меня прекрасные отношения», — заявила Ольга Бузова.

больше по теме После советов Хромченко: Бузова зашлась в экстазе от своей новой красной сумочки Chanel Телеведущая и певица долго наслаждалась красотой своей новой вещицы.

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых популярных звезд в мире шоу-бизнеса. У нее огромная армия поклонников.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.