«Это небольшое начало большого будущего в киноиндустрии»: Бузова снялась в голливудском фильме

Как отметила певица и актриса, это будет полнометражное кино.

Певица Ольга Бузова в эфире программы «Начало» с Ириной Безруковой заявила, что недавно снялась в голливудском фильме.

«Я абсолютно открыта этому миру, хотя от многого отказываюсь. Я не люблю делать на фифти-фифти. Я очень хочу сняться в кино. И скажу по секрету. Недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме. И я искренне верю, что это такое небольшое начало большого будущего в киноиндустрии». Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, фильм будет показываться в России и Голливуде. «Это полный метр. А еще раньше я снималась в кино у Кирилла Плетнева. Фильм «Жги». Там я подбегала к актрисе в тюрьме. Есть у меня уже небольшие роли. Я не боюсь пробовать. Не боюсь и осуждения», — заметила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова не так давно вышла на сцену в спектакле «Чудесный грузин». Она сыграла роль шпионки Беллы Шанталь.

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