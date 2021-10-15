«Я не умею бороться с хамством»: Ольга Бузова объяснила, почему не ушла из студии «Матч ТВ»

По словам телеведущей, она в тот момент не была готова к таким нападкам.

Певица Ольга Бузова в эфире шоу «Начало» с Ириной Безруковой объяснила, почему не ушла из студии «Матч ТВ» во время скандала с ведущим Дмитрием Губерниевым.

«Я не ушла из студии «Матч-ТВ», потому что профессионал. Я пообещала Тине Канделаки, что буду в этой программе. Просто мне не сообщили, что будет другой человек на проводе. И я не была готова к нападкам». Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, к сожалению, она не научилась отвечать здесь и сейчас на нападки. «Я не умею бороться с хамством. И мне в данной ситуации проще самоустраниться. Эту ситуацию я перевела в шутку. Хотя я могу быть и серьезной. Когда идут переговоры с мировыми компаниями, то мы серьезно обсуждаем цифры. В тот момент я не была готова к такой атаке, но я не ушла», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Дмитрий Губерниев спросил Ольгу Бузова, перестала ли она пить коньяк по утрам. Ведущая заплакала в студии и заявила, что она вообще не пьет.

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