Затрещал по швам: располневшая Бузова не постеснялась надеть порванный купальник

Ольга Бузова минувшим летом снималась в передаче «Х Фактор» в Минске. Девушка вошла в состав жюри музыкального проекта, но запомнилось ей на шоу не только это. Ее откормили там драниками и колбасой, отчего красотка быстро округлилась.

После Минска Бузова улетела в Африку, но это не помогло ей скинуть лишнее. Фотографируясь там в купальниках, она будоражила своими объемными формами миллионы подписчиков в соцсети. И очередной кадр, который она запостила в микроблоге, напомнил о том времени.

Желтый купальник, в котором предстала Бузова на снимке, по-видимому, не выдержал нового размера хозяйки и затрещал по швам. Подмышкой певицы он начал расходиться, но это не остановило Ольгу от фотосессии. Зато подписчики быстро заметили конфуз.

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